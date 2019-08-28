В Новосибирске под завалами нашли второго погибшего

В МЧС РФ сообщили, что в Новосибирске на месте обрушения реконструируемого здания был найден второй погибший. Ранее поступила информация об одном тяжело пострадавшем и о гибели одного человека.

Мэр города Анатолий Локоть уточнил, что спасатели обнаружили еще одного человека без признаков жизни. Он добавил, что в результате инцидента, на данный момент, госпитализировали двоих граждан, а двое погибли.

28 августа в 12:20 по местному времени в Новосибирске на улице Ударная обрушилась стена и перекрытия здания насосной станции, где в рамках муниципального контракта велись строительные работы по реконструкции. Отмечается, что правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ, пишет «Коммерсантъ».