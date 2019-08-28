Россия и Турция обсуждают поставку российских истребителей

Турция проявляет заинтересованность в поставках российских истребителей Су-35 или Су-57 – об этом в рамках авиасалона МАКС-2019 заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, должны состояться переговоры с Анкарой по поставкам российских истребителей. Однако при этом, как отмечается, говорить по конкретным шагам о поставках авиации пока рано, поскольку сначала нужна заявка, после чего – серия консультаций.