Обрушение в Новосибирске: под завалами остаются люди

В Новосибирске обрушилась стена и перекрытия строящегося одноэтажного здания на улице Ударная, в результате чего под завалами оказались люди, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение собеседника из экстренных служб региона. Уточняется, что под обрушением находилось двенадцать человек.

На момент выхода заметки стало известно об одном погибшем, которого извлекли из-под завалов. Еще двоих, которых удалось достать, живы. О судьбе остальных пока ничего не известно. Есть информация о том, что несколько человек смогли выбраться сами.