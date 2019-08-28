Карты Сбербанка «Мир» получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Samsung Pay

В пресс-релизе Национальной системы платежных карт сообщили, что держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay при помощи смартфона. Отмечается, что данной услугой могут воспользоваться пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy, в которых поддерживается этот сервис.

Коммерческий директор НСПК Максим Лазырин заявил, что сейчас в девять раз выросло число держателей карт «Мир», по сравнению с январем 2019 года, которые совершают операции при помощи технологии Samsung Pay, передает ТАСС.