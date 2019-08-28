Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

В течение пяти лет клан Гуцериевых возглавляет рейтинг Forbes самых богатых семей России. как передает РИА Новости, в этот раз их состояние оценивается в 5,65 миллиарда долларов. На втором месте – Ротенберги, и их активы на 5,18 миллиарда долларов (эта семья возглавляла список только один раз – в 2014 году). Третье место – у Шаймиевых. В течение этого времени дети первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат смогли не только сохранить, но и в несколько раз увеличить свои капиталы – в совокупности сумма составляет около 2,8 миллиарда.