В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8
В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку». В разговоре с «РГ», первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс отметил, что подобные заявления говорят о разбалансированности курса внешней политики США. То есть, по факту получается, что президент страны заявляет одно, а чиновники, которые должны решать эти задачи, вообще другое. И это с учетом того, что Вашингтон стремится навязать всему миру свою точку зрения.
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Все практически страны которые находятся в 7ке для РФ токсичны? давайте находить друзей которые для нас не токсичны,в жизни всё проще вуаля
А что тут обсуждать . Президент давно сказал ,что тема Крыма закрыта .
возьмите в г-7 лучше Зеленского, они вам, и так уже все отдали, отдадут еще раз, зато какая помощь будет в решении глобальных вопросов
Похоже у американцев вообще нет ума. Они даже не догадываются, что Крым не "продается", ни на каких условиях. Просто тратят свое время.
Не думаю, что наше руководство настолько тяжелое, что махнет Крым на г-7 (отхожее место американцев). Они там так наиспражнялись -близко не подойти