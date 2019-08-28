В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8

В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку». В разговоре с «РГ», первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс отметил, что подобные заявления говорят о разбалансированности курса внешней политики США. То есть, по факту получается, что президент страны заявляет одно, а чиновники, которые должны решать эти задачи, вообще другое. И это с учетом того, что Вашингтон стремится навязать всему миру свою точку зрения.