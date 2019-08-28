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В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8

28.08.2019 11:16
Комментарии: 5
В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8

В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку». В разговоре с «РГ», первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс отметил, что подобные заявления говорят о разбалансированности курса внешней политики США. То есть, по факту получается, что президент страны заявляет одно, а чиновники, которые должны решать эти задачи, вообще другое. И это с учетом того, что Вашингтон стремится навязать всему миру свою точку зрения.

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Майк Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7
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19:52 0 0
николай:

Все практически страны которые находятся в 7ке для РФ токсичны? давайте находить друзей которые для нас не токсичны,в жизни всё проще вуаля

15:13 2 0
Сергей :

А что тут обсуждать . Президент давно сказал ,что тема Крыма закрыта .

14:43 2 0
Василий:

возьмите в г-7 лучше Зеленского, они вам, и так уже все отдали, отдадут еще раз, зато какая помощь будет в решении глобальных вопросов

14:12 1 0
Шура:

Похоже у американцев вообще нет ума. Они даже не догадываются, что Крым не "продается", ни на каких условиях. Просто тратят свое время.

14:09 1 0
Сергей:

Не думаю, что наше руководство настолько тяжелое, что махнет Крым на г-7 (отхожее место американцев). Они там так наиспражнялись -близко не подойти

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