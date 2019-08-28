«Дочка» «Ростеха» требует от Boeing компенсацию в 120 миллионов долларов

«Авиакапитал-Сервис», являющаяся «дочкой» «Ростеха», выступила с требованиями в адрес компании Boeing о компенсации убытков, сумма которых оценивается в 120 млн долларов. Однако, как уточнил в разговоре с РИА Новости адвокат Стивен Маркс, это может оказаться гораздо большая сумма – если учитывать штрафные санкции.

Ранее «Авиакапитал-Сервис» подала в чикагский суд на Boeing – чтобы запустить процесс по расторжению контракта, в котором речь идет о поставке 35 самолетов 737 MAX 8. Как отмечается, это стал первый иск, который был подан после нашумевших авиакатастроф, в результате которых в работе системы 737 MAX были обнаружены ошибки.