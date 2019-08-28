В Москве начались досрочные выборы в Гордуму

В среду в российской столице был дан старт досрочным выборам. Как напоминает РИА Новости, в этом году у москвичей впервые будет возможность проголосовать досрочно, причем, не только в будние дни, но и в воскресенье. Напомним, что в ходе городских выборов в 2017 года работа комиссий в воскресенье не велась. Как уточняется, досрочное голосование будет проходить в срок до седьмого сентября, с режимом работы по следующему графику: будни с 16.00 до 20.00, выходные - с 10.00 до 14.00. Уточняется, что принять участие в таком голосовании могут те, кто планирует отпуск, а также не может из-за работы или учебы. Основанием могут стать и проблемы со здоровьем.