В России будет создан «принципиально новый» вертолет
Российские специалисты ведут разработку проекта «принципиально нового» вертолета, концепция которого будет объединять предыдущие наработки. Как информирует РИА Новости, об этом директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов заявил в разговоре с одноименным изданием.
Известно, что новая машина будет создаваться с применением аддитивных технологий и новых методов сборки. В данный момент вертолет проходит одну из стадий формирования. Как подчеркнул Шибитов, это будет абсолютно новая ниша и существенно будет отличаться от прежних моделей.
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