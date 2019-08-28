Майк Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7

Похоже, что Вашингтон действительно планирует вернуть Москву в «Большую семерку». О чем заявил представитель администрации главы США. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с представителями ТК FOX59 WXIN и CBS4 WTTV проинформировал госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Штаты займутся вопросом возвращения России в G7 – так, как этого ранее пожелал президент страны Дональд Трамп. Он напомнил о позиции Трампа, считающего, что США должны вернуть Россию в «Большую семерку». И, поскольку он работает на президента, то он и будет заниматься этим вопросом, отметил Помпео.