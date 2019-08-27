Песков прокомментировал возможность участия Путина в саммите G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что он обязательно пригласит российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7.

По его словам, в настоящее время речь о поездки главы России на встречу "большой семерки" не идет. Песков подчеркнул, что подобные рабочие визиты планируются заблаговременно и на их подготовку требуется большое количество времени. Причем пресс-секретарь Путина особо подчеркнул, что визит только ради визита, это совсем не то, чем привык заниматься российский лидер, пишет РИА Новости.

Ранее, в Кремле заявляли, что возвращение России в группу "большой семерки" и изменение формата группы на G8 не является самоцелью для страны, а формат G20 российская сторона считает наиболее предпочтительным для работы.