Сохранение оптимизма помогает продлить жизнь

Новое исследование американских ученых предполагает, что позитивный взгляд на жизнь может увеличить ваши шансы дожить до зрелого возраста.

Это открытие основано на взгляде на оптимизм и долголетие среди почти 70 000 женщин и 1 400 мужчин. Он основан на более ранних исследованиях, связывающих более высокий уровень оптимизма с более низким риском хронических заболеваний и преждевременной смерти.

«Это исследование позволило нам продвинуться дальше, предполагая, что оптимистичные люди с большей вероятностью достигнут «исключительной продолжительности жизни», которую мы определили как жизнь до 85 лет и старше», - говорит ведущий автор исследования Левина Ли, психолог по клиническим исследованиям Национального центра США по Посттравматическим стрессовым расстройствам в Бостонской системе здравоохранения по делам ветеранов.

По словам Ли, по сравнению с их наименее оптимистичными коллегами, наиболее оптимистичные исследованные мужчины и женщины имели на 50-70% больше шансов на достижение этого продвинутого рубежа. Исследование также показало, что в целом они на 11-15% чаще живут дольше.

По словам Ли, результаты подтвердились даже после учета других факторов, таких как образование, семейное положение, дружба, хронические проблемы со здоровьем и депрессия. Оптимизм был также мощным предиктором долголетия независимо от привычек человека, когда дело доходит до употребления табака и алкоголя, физических упражнений, правильного питания или получения обычной медицинской помощи.

«Большинство исследований было сосредоточено на дефиците или проблемах, которые увеличивают риск смерти», - отметил Ли. «Наше исследование является новым, так как мы учитывали преимущества психологического актива - оптимизма - в продвижении долголетия».

Исследовательская группа предположила, что полученные результаты могут указать путь к новым вмешательствам, которые могут стимулировать оптимизм и тем самым продлить жизнь, таким, как медитация и определенные программы психотерапии, пишет MedicalXpress.