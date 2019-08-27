В России зафиксирован рост бедности

Специалисты Росстата зафиксировали рост бедности населения в России. Так, согласно полученным данным, во втором квартале текущего года число россиян, проживающих за чертой бедности, составило порядка 18,6 млн человек, что соответствует 12,7% всего населения России. А за аналогичный период 2018 года данный показатель составил 12,5%. Таким образом количество "бедных" россиян увеличилось на 0,2 п.п.

Тем не менее, в Росстате объяснили, что данные показатели понизились из-за увеличения прожиточного минимума, который вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11 185 руб., а вот инфляция в годовом выражении выросла на 5%. По словам специалистов Росстата, если бы прожиточный минимум в России увеличился на величину инфляции, то уровень бедности в стране во втором квартале текущего года составил бы всего 12,1%, показав не рост, как в настоящее время, а снижение по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет РБК.