Зеленский выбрал экономиста на пост премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра страны. Об этом сообщил источник, близкий к партии президента "Слуга народа". По его словам, новым премьером Украины может стать заместитель главы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Если новая Верховная рада страны, переизбранная в конце июля текущего года, утвердит его кандидатуру, то Гончарук станет самым молодым премьер-министром Украины, пишет РКБ.