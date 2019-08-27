Турция будет защищать своих военных в Идлибе

Во время итоговой пресс-конференции по окончании переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в рамках проведения Международного авиакосмического салона "МАКС-2019", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена сделать все возможное для того, чтобы защитить своих военнослужащих, находящихся в сирийском Идлибе.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что именно правительственные войска Сирии создают опасные ситуации в зоне деэскалации и это, по словам Эрдогана, мешает выполнению договоренностей, которые были достигнуты Россией, Турцией и Ираном в Сочи.

Также, президент Турции напомнил о предстоящей в Анкаре трехсторонней встречи лидеров вышеназванных государств, во ходе которой будут обсуждаться проблемы возникшие в регионе. Эрдоган уверен, что данная встреча будет способствовать установлению мира в Сирии, пишет ТАСС.