Штрафы можно будет обжаловать онлайн
27.08.2019 20:12
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Официальный представитель вице-премьера Максима Акимова анонсировал подключение на сайте госуслуг новой услуги. Так, в скором времени владельцы автомобилей смогут обжаловать назначенные штрафы онлайн. По его словам, это сведет к минимуму количество бумажных документов, а также значительно сэкономит время автовладельцев, которым больше не придется обращаться в госорганы лично. Планируется, что новая услуга будет доступна в тестовом режиме начиная с 2020 года, пишет РИА Новости.
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