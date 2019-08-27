Штрафы можно будет обжаловать онлайн

Официальный представитель вице-премьера Максима Акимова анонсировал подключение на сайте госуслуг новой услуги. Так, в скором времени владельцы автомобилей смогут обжаловать назначенные штрафы онлайн. По его словам, это сведет к минимуму количество бумажных документов, а также значительно сэкономит время автовладельцев, которым больше не придется обращаться в госорганы лично. Планируется, что новая услуга будет доступна в тестовом режиме начиная с 2020 года, пишет РИА Новости.