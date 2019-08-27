Названы любимые жанры кино у российских зрителей

Специалисты ВЦИОМ провели опрос общественного мнения и выяснили, какие фильмы больше всего любят смотреть российские зрители. Так, большинство россиян предпочитают смотреть комедийные фильмы. То, что комедии являются их любимым жанром сообщили 80% опрошенных. Практически такое же количество респондентов (77%) назвали в качестве любимого жанра военные фильмы. Замыкает тройку лидеров историческое кино, которое назвали любимым жанром 74% участников опроса.

Следующими по популярности у россиян идут приключенческие фильмы и детективы, за которые проголосовало 66 и 64% опрошенных соответственно. Также много среди россиян и любителей мультфильмов и детских фильмов-сказок. Их любят смотреть 63% респондентов. А за ними следуют драмы с 60%, полученными в результате опроса.

При этом всего 48 и 38% россиян признались, что предпочитают смотреть мелодрамы и боевики, а триллеры любят смотреть только лишь 28% опрошенных, пишет ТАСС.