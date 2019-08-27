В Москве повысили размер минимальной пенсии

В столице России повысили размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров. Такое решение на совещании Правительства Москвы принял столичный градоначальник Сергей Собянин. Так, размер пенсионных выплат повышен на 2 тыс. рублей, и теперь, минимальная пенсия в Москве будет составлять 19,5 тыс. рублей. Сообщается, что данные изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости.