Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган в ходе осмотра новейшего истребителя Су-57, поинтересовался у президента РФ Владимира Путина, летает ли данное воздушное судно и можно ли его купить. Видео беседы двух президентов журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале. Отмечается, что Путин утвердительно ответил на оба вопроса турецкого коллеги.

Подчеркивается, что Эрдоган стал первым зарубежным президентом, который лично осмотрел истребитель Су-57. Данный показ прошел в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, проходящего в городе Жуковский. Уточняется, что на этом мероприятии Су-57 уже осуществил свой тренировочный полет, передает «Lenta.ru».