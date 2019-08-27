Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

Новый истребитель России Су-57, представленный на выставке авиасалона МАКС-2019, осмотрели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Главы России и Турции по приставной лестнице поднялись к кабине самолета и приступили к его осмотру. Немного позднее к ним подключились министры обороны этих двух государств. Затем все собеседники продолжили обсуждение увиденного воздушного аппарата.

Кроме СУ-57, Путин и Эрдоган осмотрели самолет Су-35, средний и тяжелый вертолеты Ка-62 и Ми-38, после чего приступили к изучению самолета-амфибии Бе-200, где глава РФ лично ознакомил турецкого главу с его основными характеристиками. Далее они поднялись на борт гражданского воздушного судна МС-21, где рассмотрели кабину и салон нового самолета России, сообщает РИА Новости.