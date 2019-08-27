Детеныш японской макаки родился в московском зоопарке

У пары японских макак, в московском зоопарке, родился малыш. Уточняется, что он появился на свет 1,5 месяца назад. Сейчас детеныш весит около килограмма. Работники зоопарка рассказали, что другие макаки относятся к детенышу с любопытством, а также проявляют по отношению к нему заботу. Также маленькая макака начинает приобретать все больше самостоятельности. Детеныш уже пробует взрослую пищу и общается с сородичами. В московском зоопарке японские макаки живут с 1978 года. Они пользуются популярностью среди гостей зоопарка из-за своей активности и изобретательности, сообщает «Газета.Ru».