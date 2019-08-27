В России появилось пять новых островов

В бухте Визе у западного побережья Новой Земли гидрографы Северного флота обнаружили пять новых островов. В пресс-службе Северного флота сообщили, что еще в 2016 году на снимках, сделанных из космоса, были замечены новые территории. Летом 2019 года участники экспедиции составили подробное описание островов, а также провели топографическую съемку. Все обнаруженные острова располагаются у острова Северный недалеко от ледника Вылки.

По мнению российских ученых, открытые острова раньше находились под льдом, однако, из-за таяния новые участки суши появились в Карском море. Отмечается, что самый большрй остров, по площади, равен свыше 54 тысяч квадратных метров, а самый маленький – только 900 квадратных метров. Эксперты добавили, что подобные географические открытия, в последнее время, стали обычным явлением в высоких широтах. В результате климатических изменений стали появляться не только новые острова, но и исчезать давно открытые.

За прошедшие четыре года гидрографы Северного флота обнаружили свыше 30 новых островов, бухт и мысов, которые располагаются недалеко от архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, пишет «Российская газета».