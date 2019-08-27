В Москве обнаружили шесть снарядов времен Великой Отечественной

Издание ТАСС рассказало, что в российской столице обнаружили сразу шесть снарядов, которые использовались во времена Великой Отечественной войны. Уточняется, что все снаряды находились в районе Ленинградского шоссе на территории стройки. Сейчас опасную зону оцепили, на этом участке снайперы ведут работу. Подчеркивается, что все найденные снаряды вывезут в безопасное место, где их ликвидируют, сообщает «Газета.Ru».