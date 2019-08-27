Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Через неделю Министерство финансов РФ и Центробанк России предоставят новую систему формирования пенсионных накоплений. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Уточняется, что новая модель, как и планировалось, будет называться «Индивидуальный пенсионный капитал». Отмечается, что эта система основана на ранее разрабатываемом законопроекте об ИПК, однако, она предполагает добровольное вступление.

Также эта модель подразумевает, что индивидуальный пенсионный капитал россиянина должен стать его собственностью. Предполагается, что, либо сам человек, либо его работодатель, будут вносить соответствующие выплаты в негосударственные ПФ. Кроме того, в основу могли бы лечь те средства, которые поступили в рамках прошлой системы в качестве отчисления на накопительную часть, пишет РИА Новости.