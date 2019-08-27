Путин поприветствовал участников авиасалона МАКС-2019

Глава России Владимир Путин на официальном портале Кремля 27 августа опубликовал приветствие организаторам, участникам и гостям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Выставка состоится с 27 августа по 1 сентября 2019 года в подмосковном Жуковском.

В приветствии президент России с удовлетворением отметил, что представленные новинки на МАКС-2019 показывают, что российская авиакосмическая индустрия, придерживаясь лучших традиций отечественной конструкторской школы, уверенно развивается, внедряя инновационные технологии. Он подчеркнул, что неизменным остается качество, безопасность и надежность конструкции.

Путин уверен, что МАКС-2019 способствует укреплению современного технического потенциала национальной авиакосмической отрасли, усилению конкурентной способности, реализации перспективных проектов и развитию сотрудничества с иностранными партнерами.

Президент добавил, что более 25 лет авиасалон МАКС демонстрирует специалистам и жителям страны передовые достижения ученых, конструкторов, инженеров в авиатранспортной, вертолетной, военной и гражданской сферах. Кроме того, по словам Путина, для многих любителей авиации МАКС является долгожданным событием и незабываемым праздником из-за ярких, незабываемых выступлений летчиков-испытателей и пилотажных групп, пишет ТАСС.