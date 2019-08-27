Аэрокосмическая промышленность, по мнению Медведева, является одной из ключевых в экономике России

На портале кабмина была опубликована телеграмма, в которой премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Премьер пожелал участникам выставки конструктивной работы. Кроме того он уверен в том, что это мероприятие позволит им подписать взаимовыгодные контракты, способствуя увеличению экспорта государственных предприятий.

Также Медведев отметил, более 25 лет эта выставка проводится в городе Жуковском, который был назван в честь выдающегося отечественного ученого, основоположника современной аэродинамики. Премьер подчеркнул, что именно в этом городе образован уникальный научно-производственный комплекс, который в настоящее время принимает участие в решении важнейших национальных задач.

Медведев считает, что российская аэрокосмическая индустрия выступает в качестве одной из ключевых отраслей в развитии экономики страны, а продукция государственных компаний высоко ценится за рубежом благодаря своему качеству и надежности. По его мнению, очень важно, что инновационные достижения России демонстрируются на Международном авиасалоне МАКС-2019, потому что это способствует привлечению потенциальных покупателей, передает ТАСС.