Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение из-за обильных ливневых дождей

Во Владивостоке и некоторых районах Приморского края синоптики объявили штормовое предупреждение из-за мощных ливневых дождей, которые пришли в эти регионы России.

Синоптики предупреждают, что 27 и 28 августа во Владивостоке ожидаются обильные ливни. Прогнозируется, что за 12 часов выпадет примерно 50 миллиметров осадков. Они предупреждают местных жителей о возможности затопления. По информации синоптиков, сильные ливневые дожди спровоцируют подъемы рек на 0,3-0,8 метра, сообщает «Газета.Ru».