Путин и Эрдоган посетят авиасалон "МАКС"

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа, во время однодневного визита главы Турции в Россию. По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президенты вместе посетят международный авиасалон МАКС-2019, который состоится в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Переговоры двух лидеров пройдут на полях авиасалона. Как сообщалось ранее Владимир Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Сирии, в том числе лидеры затронут и проблемы гуманитарного кризиса в стране, пишет Интерфакс.