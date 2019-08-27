Сумма долга грузинских авиакомпаний перед Россией составила один миллион долларов
27.08.2019 12:14
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Выяснилось, что авиакомпании Грузии задолжали России один миллион долларов. Как передает РИА Новости соответствующая информация поступила от представительницы Минтранса Светланы Петровой. По ее словам, еще около десяти лет назад Россия и Грузия провели переговоры, по итогам которых был составлен график погашения долга. Однако при этом долги не гасятся, начиная с 2008 года.
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