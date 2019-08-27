Сумма долга грузинских авиакомпаний перед Россией составила один миллион долларов

Выяснилось, что авиакомпании Грузии задолжали России один миллион долларов. Как передает РИА Новости соответствующая информация поступила от представительницы Минтранса Светланы Петровой. По ее словам, еще около десяти лет назад Россия и Грузия провели переговоры, по итогам которых был составлен график погашения долга. Однако при этом долги не гасятся, начиная с 2008 года.