В резюме о приеме на работу появится графа о волонтерстве

О новой графе в резюме рассказал заместитель главы Роструда Денис Васильев в разговоре с «РГ». По его словам, этот пункт будет влиять на решение работодателя о приеме на работу. Чиновник пояснил, что речь идет о сайте «Работа в России» - в базе данных резюме будет создан пункт «участие в волонтерских программах». Васильев подчеркнул, что участие в волонтерских программах – это важный опыт, который характеризует соискателя.