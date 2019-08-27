В резюме о приеме на работу появится графа о волонтерстве
27.08.2019 10:38
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О новой графе в резюме рассказал заместитель главы Роструда Денис Васильев в разговоре с «РГ». По его словам, этот пункт будет влиять на решение работодателя о приеме на работу. Чиновник пояснил, что речь идет о сайте «Работа в России» - в базе данных резюме будет создан пункт «участие в волонтерских программах». Васильев подчеркнул, что участие в волонтерских программах – это важный опыт, который характеризует соискателя.
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а проще говоря как часто этот работник будет иметь возможность не находиться на рабочем месте..потому что дураков бесплатно и безропотно выполнять его работу вряд ли кто станет ..тем более что и статьи оплаты " за отсутствующего" уже вроде как бы нет ..по крайней мере я не слышал чтоб кто то получал этот стимул.так что этот пункт выгоден лишь работодателю и никому более