Из «китовой тюрьмы» выпустили последнюю группу косаток

Из так называемой «китовой тюрьмы» (приморская бухта Средняя) была выпущена последняя группа косаток, информирует ТАСС со ссылкой на информацию, поступившую от института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В сообщении говорится, что двух касаток и шесть белух выпустили в Охотское море. Перед этим была проведена процедура по реадаптации. В общей сложности в данный момент на свободе находится все десять касаток.