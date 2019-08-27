Со второй попытки: робот Федор пристыковался к МКС
27.08.2019 07:26
Комментарии: 1
Со второго раза космокорабль «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор» смог пристыковаться к МКС, передает РИА Новости со ссылкой на ЦУП. «Есть стыковка», - объявил диктор Центра. Как сообщается, стыковочный процесс случился за несколько минут до расчетного времени. В эти минуты космическая станция пролетала над территорией Китая. За всем происходящим наблюдает руководство «Роскосмоса».
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
Я думал, что он подался на вольные хлеба. Создаст цивилизацию роботов. Нам придётся либо воевать с ними, либо договариваться