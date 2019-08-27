Со второй попытки: робот Федор пристыковался к МКС

Со второго раза космокорабль «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор» смог пристыковаться к МКС, передает РИА Новости со ссылкой на ЦУП. «Есть стыковка», - объявил диктор Центра. Как сообщается, стыковочный процесс случился за несколько минут до расчетного времени. В эти минуты космическая станция пролетала над территорией Китая. За всем происходящим наблюдает руководство «Роскосмоса».