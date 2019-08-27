В Раде рассказали о планах Украины «развалить Московию»

Украинские политики продолжают высказываться о роли Киева в отношении борьбы против России. В частности, глава комитета украинской Рады по международным делам Анна Гопко заявила о некой «миссии» Киева, целью которой является сдерживание России. Как информирует РИА Новости, сообщение с соответствующим содержанием она разместила на своей странице в Facebook.

Гопко заявляет открыто, что она мечтает о том, что в России, следую «примеру Украины» произойдет декоммунизация памятников Иосифу Сталину. Еще один шаг – захоронение тела Владимира Ленина.

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов», – написала Гопко. Добавив, что у Киева должна быть также цель по «сдержать» российское «нашествие на европейскую цивилизацию».

Подобное заявление вызвало массу споров. Многие пользователи назвали представительницу Рады провокатором, чье поведение говорит вовсе не о европейском уровне общения.