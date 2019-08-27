Захарова подвергла критике G7 за отказ от либеральных ценностей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, которая сегодня сложилась в «Большой семерке». Она разместила в своем Facebook пост, в котором задается следующим вопросом: как так участники объединения «G7» называют себя приверженцами «либеральных демократий», однако по сути этим ценностям не следуют.

«… Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных?», - пишет дипломат.

Захарова отмечает тот факт, что невозможно с одной стороны «отстаивать либерализм», а с другой – проявлять так называемую «нетерпимость к мирному инакомыслию».