Трамп заявил, что Обама виноват в присоединении Крыма к России

Американский лидер Дональд Трамп выступил с обвинениями в сторону бывшего главы США Барака Обамы, заявив, что именно из-за него Крымский полуостров присоединился к территории Российской Федерации. Как передает Интерфакс, об этом Трамп объявил во время совместной пресс-конференции с главой Франции Эммануэлем Макроном, посвященной итогам саммита G7.

Трамп убежден, что его предшественника перехитрили. И Обама мог сделать так, чтобы Крым не перешел в состав РФ, однако не сделал этого. При этом Трамп отмечает важность крымской территории, поскольку там расположены подводные лодки России.