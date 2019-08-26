«Союз МС-13» перестыкован на МКС, скоро на него примут робота «Федор»

Корабль «Союз МС-13» был перестыкован с одного модуля МКС на другой, благодаря чему будет проведена еще одна попытка состыковать «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту. Как уточняет РИА Новости, соответствующие манипуляции проводил российский космонавт Александр Скворцов. Как сообщается, ранее, корабль, на борту которого кроме Скворцова находился итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морганом, прошел процесс отстыковки от модуля «Звезда», после чего причалил к «Поиску».