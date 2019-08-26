К берегам Австралии дрейфует гигантский «плот» из пемзы

Гигантский «плот» из пемзы размером с Манхэттен дрейфует к Большому Барьерному рифу, который находится в Тихом океане. Это может помочь восстановлению кораллов Барьерного рифа, поскольку вулканическая пемза принесет с собой миллионы морских организмов. Будет создана среда для появления новых кораллов.

«Морская флора и фауна «подъедет» к берегам Австралии. Когда «плот» из пемзы попадет сюда, он будет покрыт целым рядом организмов», – сообщил профессор Скотт Брайан, представляющий Квинслендский технологический университет

Он также отметил, что это путь к быстрому внедрению здоровых молодых кораллов на Большой Барьерный риф.

Большой Барьерный риф

Площадь образования составляет 150 кв. км. Плавающий остров из пемзы настолько велик, что его можно отследить с помощью спутника.

По данным CNN, появление «плота» из пемзы в начале этого месяца вызвало извержение подводного вулкана вблизи островного государства Тонга. Гигантский массив из пемзы был обнаружен австралийской парой (Майклом Хоултом и Ларисой Брилл), плывущей на катамаране в направлении Фиджи.

Майкл Хоулт, обнаруживший «плот» из пемзы

«Это было довольно жутко. Весь океан был матовым и мы не могли видеть водное отражение», – рассказала Лариса Брилл

По мнению ученых, остров из пемзы будет дрейфовать к австралийскому побережью в течение 7-12 месяцев, что несомненно приведет к изобилию морских обитателей, которые присоединятся к вулканической породе.