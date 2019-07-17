Крошечный океанический червь является источником одного из самых громких звуков подводного мира

Крошечные черви, живущие у берегов Японии, не только сражаются друг с другом, но и не молчат во время борьбы.

Согласно новому исследованию, во время вражды черви издают одни из самых громких звуков в океане. Источником подводного шума является почти прозрачный сегментированный червь, называемый Leocratides kimuraorum, обитающий внутри губок на глубине от 85 до 169 метров. Черви достигают в длину 29 мм, у них большой рот и покрытое тонкими длинными щупальцами тело.

Эти, казалось бы, тихие существа раскрыли свою истинную природу в одной из исследовательских лабораторий.

Группа исследователей, представляющая Университет Киото и Альбертский университет, использовала специальный инструмент, называемый гидрофоном, для записи звуков, которые издавались в ходе борьбы. Когда два червя оказывались рядом, они разворачивались друг к другу с открытым ртом, приближаясь почти вплотную. Во время «ротовой борьбы» мышцы глотки червей быстро расширяются, создавая кавитационный пузырь, который разрушается и издает громкий «щелчок». Исследователи полагают, что таким образом Leocratides kimuraorum могут защищать свою территорию от других червей и искать себе подобных. Измерение силы звука дало следующие результаты: 141-157 дБ на 1 мкПа на метр.

По словам исследователей, Leocratides kimuraorum такие же громкие, как раки-щелкуны (издают звуки силой 185-190 дБ), которые являются одним из сильнейших источников шума в океане. Ученые обнаружили, что Leocratides kimuraorum не издавали никаких звуков, когда их просто беспокоили, они делали это только тогда, когда сражались.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Current Biology, пишет livescience.com.