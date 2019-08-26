Российский дипломат рассказал об инциденте под Северодвинском

Выступая на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов опроверг сведения о том, что испытания на военном полигоне под Северодвинском, во время которых произошел взрыв и погибли пять сотрудников "Росатома", связаны с ядерными испытаниями и имеют какое-либо отношение к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Он заявил, что 8 августа под Северодвинском проходили испытания нового оружия, которое Россия создает для того, чтобы нивелировать угрозу, связанную с выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

При этом политик подчеркнул, что в России нет экологической катастрофы в связи со взрывом, как это пытаются представить некоторые СМИ. Также, как нет и опасности для жизни и здоровья россиян. А согласно данным МЧС России по Архангельской области, радиационный фон в регионе находится в пределах нормы, пишет РИА Новости.