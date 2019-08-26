Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
26.08.2019 22:23
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Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание, на котором были обсуждены вопросы экономики России. Так, глава государства отметил неудовлетворительный экономический рост и представил данные, согласно которым ВВП России за первое полугодие текущего года вырос всего на 0,7%, промышленный же рост составил только 2,6%, что, по словам главы государства, явно недостаточно. Президент призвал участников совещания обеспечить более быстрые и динамичные темпы роста вышеназванных показателей, пишет Regnum.
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Мля что толку в заседаниях если нет четкой экономической политики надо избавляться от импортных товаров и призводить свои вот и весь секрет.