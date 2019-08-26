Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что члены G7 не смогли прийти к консенсусу по вопросу приглашения России на следующий саммит и возврату к работе группы в формате G8. Он подчеркнул, что предложение американского лидера Дональда Трампа о возврате России в группу было "хорошим", но согласно договоренностям членов данного формата, все решения, а особенно такое важное, как включение в группу нового участника, должны приниматься только на основе консенсуса.

Тем не менее, глава Франции отметил, что та страна, которая будет председательствовать в G7 в следующем году, может пригласить Россию принять участие в заседании группы, как своего гостя. Такой страной станут США, а президент Соединенных штатов Дональд Трамп уже заявил, что обязательно пригласит российского лидера Владимира Путина на следующее заседание группы, пишет ТАСС.