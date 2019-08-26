Минэкономразвития понизило прогноз по росту доходов россиян

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин представил новые данные по росту реальных располагаемых доходов населения в 2019 году. Так, по его словам, специалисты ведомства понизили свой предыдущий прогноз, который ранее составлял 1%. Теперь же в министерстве считают, что из-за увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса реальный рост доходов россиян по итогам текущего года покажет только 0,1%.

Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на следующий год, также как и на период до 2024 года остался без изменений. Эксперты министерства утверждают, что в 2020 году, на фоне усиления активности инвесторов и роста экономики реальные доходы россиян увеличатся на 1,5%, в 2021 году - на 2,2%, в 2022 году рост показателя будет на уровне 2,3%, также, как и в 2023 году, а вот в 2024 году рост реальных доходов граждан России составит 2,4%, пишет ТАСС.