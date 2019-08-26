Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

26 августа, на совещании с правительством России по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин выразил свое беспокойство относительно слишком медленного роста реальных доходов граждан страны.

Глава государства отметил, что в стране, в целом, наблюдается положительная динамика, однако темпы роста реального дохода российских жителей нельзя назвать удовлетворительными. По словам Путина, нужно сделать так, чтобы рост экономики был более динамичным и устойчивым.

Также президент добавил, что низкий рост дохода россиян наблюдается даже несмотря на повышение заработных плат. Он напомнил, что за январь-июнь 2019 года ВВП РФ вырос на 0,7%, промышленный рост за январь-июль текущего года составил 2,6%, а в обрабатывающих отраслях – 2%.

Ранее Росстат зарегистрировал свыше 20 млн россиян, которые получают доход ниже прожиточного минимума. За первый квартал текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, этот показатель увеличился с 13,9% до 14,3%. Глава Минтруда Максим Топилин считает, что это могло произойти из-за изменения методов подсчета. В Счетной палате ожидают, что во втором квартале 2019 года будет наблюдаться снижение роста реальных доходов россиян и, соответственно, снижение уровня бедности по стране, пишет «Известия».