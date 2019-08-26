Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 АВГ, 00:00 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

29 АВГ, 00:00 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

26.08.2019 15:15
Комментарии: 1
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

26 августа, на совещании с правительством России по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин выразил свое беспокойство относительно слишком медленного роста реальных доходов граждан страны.

Глава государства отметил, что в стране, в целом, наблюдается положительная динамика, однако темпы роста реального дохода российских жителей нельзя назвать удовлетворительными. По словам Путина, нужно сделать так, чтобы рост экономики был более динамичным и устойчивым.

Также президент добавил, что низкий рост дохода россиян наблюдается даже несмотря на повышение заработных плат. Он напомнил, что за январь-июнь 2019 года ВВП РФ вырос на 0,7%, промышленный рост за январь-июль текущего года составил 2,6%, а в обрабатывающих отраслях – 2%.

Ранее Росстат зарегистрировал свыше 20 млн россиян, которые получают доход ниже прожиточного минимума. За первый квартал текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, этот показатель увеличился с 13,9% до 14,3%. Глава Минтруда Максим Топилин считает, что это могло произойти из-за изменения методов подсчета. В Счетной палате ожидают, что во втором квартале 2019 года будет наблюдаться снижение роста реальных доходов россиян и, соответственно, снижение уровня бедности по стране, пишет «Известия».

Комментировать (без регистрации)
Росстат прогнозирует сокращение дефицита мужского населения в России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
19:37, 26.08 1 0
Ирина:

Думаю, что пока у власти те, у кого зарплвты превышают все мыслимые и немыслимые доходы. население страны так и будет нищать. Зачем нам такая власть с таким количеством бесполезных министров с доходами равными пенсиям 200 пенсионеров. Вы что там наверху совсем уже земли под ногами не чуете. Разделили, поделили, отняли и что дальше. Кто будет приумножать? Вы же не способны совсем. Все уже разграбили и разрушили. Как Вас земля носит.

Статьи

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
События и факты

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?
Экономика

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике
Экономика

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости
События и факты

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?
Исследования

Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?

Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?
Политика

Узнай, страна

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

Новости дня

28 АВГ, 23:58 Собянин открыл 16-й детский технопарк в МИРЭА
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
28 АВГ, 23:49 Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Видео
28 АВГ, 22:40 Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года
28 АВГ, 22:14 Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
28 АВГ, 22:00 На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
28 АВГ, 21:34 Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
28 АВГ, 20:54 Названы цены на аэротакси в Москве Названы цены на аэротакси в Москве

Узнай, страна!

28 АВГ, 15:35 В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
28 АВГ, 12:17 Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты
27 АВГ, 08:07 Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года» Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»
23 АВГ, 13:03 В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев
22 АВГ, 14:14 Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
19 АВГ, 13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter