Обвал на азиатских биржах может спровоцировать мировой кризис

Аналитики утверждают, что новый мировой кризис может прийти из Азии. Так они прокомментировали падение котировок, которыми открылась Гонконгская фондовая биржа, занимающая шестую позицию по капитализации в мире с общим объемом капитализации $4,209 трлн. Падение котировок, по мнению аналитиков, происходит на фоне протестных столкновений в Гонконге и торговой войны между США и Китаем.

Причиной же акций протеста в Гонконге называют законопроект об экстрадиции в Китай, в соответствии с которым Китай может затребовать возвращения оппозиционеров, находящихся в Гонконге. По мнению местных жителей, данный законопроект также будет способствовать и приведет к досрочной отмене особого статуса региона.

Эксперты уверены, что обвал Гонконгской фондовой биржи может перекинуться и на другие площадки, так как подобный кризис часто сопровождается паникой и несет в себе риски для мировой экономики, пишет Газета.ру.