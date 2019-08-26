В июле выросли розничные цены на бензин на заправках

Специалисты Росстата предоставили анализ роста потребительских цен на бензин за июль месяц. Так, согласно их данным, розничная цена на бензин в июле в среднем увеличилась на 0,2% по сравнению с июнем текущего года. Также, специалисты Росстата отметили, что в июле цены производителей бензина снизились на 0,8% по сравнению с июнем.

Причем больше всего потребительские цены на бензин в июле увеличились в Иркутской области, показав рост на 1,9% по сравнению с июнем, а также в Республике Тыва, где рост розничных цен на бензин составил 1,2%. В 29 регионах страны бензин подорожал в среднем на 0,3%, а вот в пяти областях, включая Омскую и Магаданскую области потребительские цены на бензин уменьшились на 0,2%.

В Москве и Московском регионе в июле розничная цена на бензин увеличилась на 0,1%, а в Санкт-Петербурге рост составил 0,3%, пишет ТАСС.