Частным инвесторам расширят доступ к арктическому шельфу

Заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков рассказал об итогах совещания в Правительстве РФ по вопросу разработки арктического шельфа. Так, согласно его данным, вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, которые проводили совещание, решили увеличить допуск частных инвесторов к работам в Арктике, а точнее, к разработке арктического шельфа. Разработать соответствующий законопроект было поручено Минвостокразвития.

В настоящее время доступ к арктическому шельфу для частных инвесторов ограничен. Право на его разработку имеют только "Газпром" и "Роснефть", пишет РИА Новости.