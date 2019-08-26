Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Продукты, жаренные на растительном масле, популярны во всем мире, но исследования о влиянии этой технологии приготовления на здоровье были в основном неубедительными и ориентированы на здоровых людей. Ученые-исследователи UMass Amherst впервые начали изучать влияние потребления масла для жарки на воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и рак толстой кишки на животных моделях.

Ведущий автор и доктор философии Цзянан Чжан, доцент Гудонг Чжан, а также профессор и заведующий отделом Эрик Декер показали, что подача масла для жарки мышам усиливает воспаление толстой кишки, усиливает рост опухолей и усиливает утечку кишечника, распространяя бактерии или токсичные бактериальные продукты в кровоток.

«Люди с воспалением толстой кишки или раком толстой кишки должны знать об этом исследовании», - говорит Цзянан Чжан.

Гудонг Чжан, чья научная лаборатория в области пищевых продуктов фокусируется на обнаружении новых клеточных мишеней в лечении рака толстой кишки и на том, как снизить риск ВЗК, подчеркивает, что «это не наше сообщение о том, что жареное масло может вызвать рак».

Скорее новое исследование предполагает, что употребление жареной пищи может усугубить и ухудшить состояние толстой кишки.

«В Соединенных Штатах у многих людей есть эти заболевания, но многие из них все еще могут есть фаст-фуд и жареную пищу», - говорит Гудонг Чжан. «Если у кого-то ВЗК или рак толстой кишки, и они едят такую ​​пищу, есть вероятность, что это сделает заболевания более агрессивными».

В своих экспериментах исследователи использовали реальный образец масла канолы, в котором фалафель был приготовлен при температуре 32 ° F в стандартной коммерческой фритюрнице в закусочной в Амхерсте, штат Массачусетс.

«Масло канолы широко используется в Америке для жарки», - говорит Цзянан Чжан.



Декер, эксперт в области химии липидов, провел анализ масла, которое подвергается ряду химических реакций в процессе жарки. Он охарактеризовал профили жирных кислот, уровень свободных жирных кислот и состояние окисления.

Комбинация масла для жарки и свежего масла была добавлена ​​к порошковому рациону одной группы мышей. Контрольной группе давали порошковую диету с добавлением только свежего масла.

«Мы пытались имитировать диету человека», - говорит Гудонг Чжан.

Исследователи изучили влияние диет на воспаление толстой кишки, рост опухоли толстой кишки и утечку кишечника, и обнаружили, что диета с маслом для жарки ухудшает все условия.

«Размер опухолей увеличился вдвое по сравнению с контрольной группой и основной группой», - говорит Гудонг Чжан.

Чтобы проверить свою гипотезу о том, что окисление полиненасыщенных жирных кислот, которое происходит при нагревании масла, способствует воспалительным эффектам, исследователи изолировали полярные соединения от масла для жарки и кормили ими мышей. Результаты были «очень похожи» на результаты эксперимента, в котором мышей кормили маслом для жарки, что свидетельствует о том, что полярные соединения опосредуют воспалительные эффекты.

Хотя необходимы дополнительные исследования, исследователи надеются, что лучшее понимание воздействия масла на здоровье приведет к разработке рекомендаций по питанию и политики общественного здравоохранения, пишет ScienceBlog.