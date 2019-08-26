Космическое агентство Европы намерено отказаться от российских кораблей «Союз»

Руководитель постоянного представительства европейского космического агентства в РФ Рене Пишель заявил, что ЕКА в ближайшие годы не намерен использовать российские «Союзы» для доставки астронавтов на МКС. Также он добавил, что космонавты будут летать на кораблях США.

Пишель рассказал, что принятие этого решения связано с тем, что европейские космонавты летают в космос по американской квоте. Он не исключает того факта, что астронавты могут снова начать использовать корабли России, но при условии, что Москва и Вашингтон договорятся о «перекрестных полетах», передает «Интерфакс».