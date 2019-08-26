Во время перестыковки корабля «Союз МС-13» российский космонавт установил рекорд

Глава полета сегмента МКС по России Владимир Соловьев сообщил, что космонавт Александр Скворцов установил рекорд по затратам топлива корабля во время перестыковки «Союза МС-13».

Соловьев рассказал, что Скворцов отлично пилотировал, отметив, что подобную перестыковку он видел впервые. По мнению главы, космонавт установил рекорд по минимуму затрат топлива.

Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» успешно провел перестыковку со служебного модуля «Звезда» на исследовательский модуль «Поиск», передает «Газета.Ru».