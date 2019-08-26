В Росгидромете сообщили о радиационной обстановке после инцидента под Архангельском

В Росгидромете сообщили, что после происшествия на военном полигоне под Северодвинском нашли радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Подчеркивается, что в составе взятых проб в Архангельской области обнаружили техногенные радионуклиды, имеющих короткую жизнь. В ведомстве подчеркнули, что наличие этих веществ не говорит о том, что перечисленные радиоактивные изотопы попали в пробы из-за инцидента под Северодвинском. Также в Росгидромете резюмировали, что сейчас в Архангельской области стабилизировалась радиационная обстановка, передает «Газета.Ru».